Зараз про життя та здоров'я Кекса піклуються представники благодійної організації The Animal Foundation. Тварину мучить зайва вага та чимало проблем зі здоров’ям.
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Кекс важить близько 80 кілограмів. Також він мав зарослі копита й хворі вуха.
Товсту свиню посадили на дієту. Тепер Кекс їсть менше їжі, а ще – шукає нового господаря.
Коли Кекс схудне, він зможе гуляти й насолоджуватися життям. Новому власнику доведеться приділити свині чимало любові й ретельно за нею доглядати, щоб тваринка остаточно "стала на ноги".
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