Почему у чау-чау синий язык: гипотезы, фото и стандарт цвета

Чау-чау считается одной из древнейших пород собак, и гипотез относительно ее происхождения достаточно много. Самая главная ее особенность, о которой знают, скорее всего, все – это неординарный цвет языка.

Язык у чау-чау может быть фиолетовым, синим и даже черным. Впрочем, рождаются щенки чау-чау с розовым языком. Как так случилось, что окраска языка чау-чау сильно отличается от других пород – читайте ниже.

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Внешность чау-чау

Грубошерстный чау-чау – это невысокая, компактная собака квадратной формы. Хвост у нее скрученный над спиной. Существует два типа шерсти чау-чау – шершавая и гладкая, которая бывает самых разнообразных цветов:

черного,

рыжего,

голубого,

палевого,

кремового,

белого.

Какой бы ни была шерсть чау-чау, язык должен быть не таким, как у других собак – синего цвета.



Рыжий чау-чау с шероховатой шерстью / Фото с Unsplash

Стандарт языка чау-чау и как он может меняться

Согласно согласованному стандарту породы по FCI, у чау-чау должен быть сплошной черный рот, включая неба и боковые стенки. Идеальный цвет языка – синевато-черный. Однако во рту может быть "разведение" цвета: десны допускаются светлого – кремового цвета.

Для собак, участвующих в выставках, цвет языка у чау-чау имеет особую важность при судейском оценивании.



Эталонный язык и черные уголки рта у чау-чау / Фото с Unsplash

Недостатками являются красная или розовая спинка и бока языка, а также наличие одного или более красных и розовых пятен. Не рекомендуется выбирать у заводчиков собак с такими пятнами: это может свидетельствовать о проблемах со здоровьем или чистокровной породе.

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С рождения щенки имеют розовый язык и только потом, примерно через месяц, язык чау-чау становится синего цвета. Чем взрослее собака, тем ярче становиться цвет.

Обычно язык чау-чау имеет синий цвет, однако может видоизменяться от фиолетового до черного. Также в течение жизни он изменяется в связи с изменением самочувствия и места проживания собаки.



Щенки чау-чау имеют розовый язык / Фото с Unsplash

Например, если собаке жарко или она волнуется, то язык становится светлее. Если чау-чау перенес болезнь, возможно появление розовых пятен, со временем исчезают.

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Секрет языка в происхождении чау-чау

Спойлер. Порода настолько древняя, что существует несколько вариантов ее происхождения и несколько объяснений синего языка чау-чау.

Исследование ДНК чау-чау показывает, что эта собака является одной из первых примитивных пород, которая эволюционировал от волка. Как считается, произошло это в засушливых степях северного Китая и Монголии. На китайском барельефе 150 года до нашей эры изображена охотничья собака, внешне похожая на чау.

Археологические исследования, которые проходили в Сибири, а именно в центральной части, свидетельствуют об обратном: мол, порода возникла именно там.

Относительно цвета языка, предполагают, что на него мог повлиять давний родственник чау-чау, который не был собакой.

Медведь

Версия о происхождении чау-чау от медведя, на первый взгляд, не выдерживает никакой критики. Впрочем, с другой стороны – голубовато-черный язык роднит чау-чау именно с медведем. Очевидное сходство наблюдается и в движениях, и в анатомии, и в строении черепа.

Волк

Некоторые ученые придерживаются другого мнения: собаки этой породы произошли от полярных волков с фиолетовыми языками, которые вымерли как вид. Аргументация: эти псы появились в Китае во время татарских набегов, а в Монголию попали через полярный круг и Сибирь. Объясняют язык такого цвета в Заполярье низким кислородным содержанием.

Напоследок – сказка о языке чау-чау

Несмотря на многообразие гипотез, пытающихся дать ответ на загадку, почему у чау-чау фиолетовый язык, единого ответа пока так и не нашли.

Есть одна китайская сказка, в которой говорится о том, что Бог создал зверей, заселив ими планету, после чего взялся за создание небес. Когда он распределял звезды на небе, какой-то из кусочков отделился, упав на землю.

Звери испугались и спрятались, но только один бесстрашный пес подошел к нему и лизнул. После этого язык у собаки стал синего цвета. Пес в этой сказке, конечно же, предок современного чау-чау.