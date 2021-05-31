Язык у чау-чау может быть фиолетовым, синим и даже черным. Впрочем, рождаются щенки чау-чау с розовым языком. Как так случилось, что окраска языка чау-чау сильно отличается от других пород – читайте ниже.

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Внешность чау-чау

Грубошерстный чау-чау – это невысокая, компактная собака квадратной формы. Хвост у нее скрученный над спиной. Существует два типа шерсти чау-чау – шершавая и гладкая, которая бывает самых разнообразных цветов:

черного,

рыжего,

голубого,

палевого,

кремового,

белого.

Какой бы ни была шерсть чау-чау, язык должен быть не таким, как у других собак – синего цвета.



Рыжий чау-чау с шероховатой шерстью / Фото с Unsplash

Стандарт языка чау-чау и как он может меняться

Согласно согласованному стандарту породы по FCI , у чау-чау должен быть сплошной черный рот, включая неба и боковые стенки. Идеальный цвет языка – синевато-черный. Однако во рту может быть "разведение" цвета: десны допускаются светлого – кремового цвета.

Для собак, участвующих в выставках, цвет языка у чау-чау имеет особую важность при судейском оценивании.



Эталонный язык и черные уголки рта у чау-чау / Фото с Unsplash

Недостатками являются красная или розовая спинка и бока языка, а также наличие одного или более красных и розовых пятен. Не рекомендуется выбирать у заводчиков собак с такими пятнами: это может свидетельствовать о проблемах со здоровьем или чистокровной породе.