Язик у чау-чау може бути фіолетовим, синім та навіть чорним. Втім, народжуються цуценята чау-чау із рожевим язиком. Як так сталося, що забарвлення язика чау-чау сильно відрізняється від інших порід – читайте нижче.

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Зовнішність чау-чау

Грубошерстий чау-чау – це невисокий, компактний собака квадратної форми. Хвіст у нього скручений над спиною. Існує два типи хутра чау-чау – шорстке і гладке, яке буває найрізноманітніших кольорів:

чорного,

рудого,

блакитного,

палевого,

кремового,

білого.

Якою би не була шерсть чау-чау, язик повинен бути не таким, як в інших собак – синього кольору.



Рудий чау-чау з шорсткою шерстю / Фото з Unsplash

Стандарт язика чау-чау і як він може змінюватися

Згідно з погодженим стандартом породи за FCI, у чау-чау має бути суцільний чорний рот, включаючи піднебіння і бічні стінки. Ідеальний колір язика – синювато-чорний. Однак у роті може бути "розведення" кольору: ясна допускаються світлішого – кремового кольору.

Для собак, які беруть участь у виставках, колір язика у чау-чау має особливу важливість під час суддівського оцінювання.



Еталонний язик і чорні кутики рота у чау-чау / Фото з Unsplash

Вадами є червона або рожева спинка і боки язика, а також наявність одного або більше червоних і рожевих плям. Не рекомендовано обирати у заводчиків собак із такими плямами: це може свідчити про проблеми зі здоров'ям чи нечистокровну породу.