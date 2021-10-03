Собаки любят закапываться в листья, залезать туда носом, купаться в них. Однако такие развлечения могут закончиться травмой. Узнайте, что могут скрывать в себе осенние листья.
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Собакам нравятся игры в листьях / Фото Unsplash
Острые предметы
Под листьями легко не заметить разбитое стекло, арматуру, колючую проволоку, жестяные банки и прочее. Когда песики активно играют, то могут пораниться этими опасными предметами.
Опасная еда
В листьях могут быть остатки пищи, которую бросили недобросовестные люди. Следите, чтобы ваш пес ничего оттуда не доставал и не ел.
Клещи и блохи
После "купания" в листве пес может подцепить опасных паразитов. Осенью клещи и блохи продолжают быть активными. Поэтому не забывайте обрабатывать собаку специальными средствами, а также проводить тщательный осмотр после каждой прогулки.
Как уберечь собаку
Попробуйте проверить, нет ли в листве опасных предметов / Фото Unsplash
Во время прогулки тщательно осматривайте место выгула. Не позволяйте собаке играть в листьях, где явно заметен мусор или посторонние предметы. Также лучше ходить гулять в места, где не бывает людей – там минимальный риск встретить разбитые бутылки или банки.
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Почему в городе надо выгуливать собаку на поводке
- Поводок поможет уберечь собаку от столкновения с автомобилем, а также от побега.
- На поводке ваш пес будет в безопасности от действий неадекватных людей, а также не сможет подобрать яд.
- Поводок убережет вашего песика от других животных, которые могут быть агрессивными.
- Пес на поводке является безопасным для окружающих людей и детей.