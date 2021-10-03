Собаки любят закапываться в листья, залезать туда носом, купаться в них. Однако такие развлечения могут закончиться травмой. Узнайте, что могут скрывать в себе осенние листья.

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Собакам нравятся игры в листьях / Фото Unsplash

Острые предметы

Под листьями легко не заметить разбитое стекло, арматуру, колючую проволоку, жестяные банки и прочее. Когда песики активно играют, то могут пораниться этими опасными предметами.

Опасная еда

В листьях могут быть остатки пищи, которую бросили недобросовестные люди. Следите, чтобы ваш пес ничего оттуда не доставал и не ел.

Клещи и блохи

После "купания" в листве пес может подцепить опасных паразитов. Осенью клещи и блохи продолжают быть активными. Поэтому не забывайте обрабатывать собаку специальными средствами , а также проводить тщательный осмотр после каждой прогулки.

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Попробуйте проверить, нет ли в листве опасных предметов / Фото Unsplash

Во время прогулки тщательно осматривайте место выгула. Не позволяйте собаке играть в листьях, где явно заметен мусор или посторонние предметы. Также лучше ходить гулять в места, где не бывает людей – там минимальный риск встретить разбитые бутылки или банки.

Вы проявляете любовь к своему песику, заботясь о его питании, ведь сбалансированный рацион – основа полноценной жизни наших четвероногих друзей. Выбирайте высококачественные корма Purina®, в состав которых входят витамины и минералы, обеспечивающие гармоничное развитие и крепкий иммунитет вашего любимца.

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