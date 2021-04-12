Почему кот ложится спать на вас: интересное объяснение
Хозяева пушистиков знают, что время от времени кот приходит ночью и ложится спать на человека. Любимцу все равно что хозяин при этом не может пошевелиться. Некоторые коты еще и любят царапаться, если человек попытается перевернуться.
Источник:DuckShow
Когда кошка спит на коленях у своего хозяина, или укладывается отдыхать рядом с ним – так животное демонстрирует свою преданность и любовь. Также кошка, которая лежит рядом, хочет вас контролировать.
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Коты часто любят спать на человеке / Фото Aroundpet
А вот если четвероногий регулярно залезает на вас во время вашего сна, так он демонстрирует свою доминантную позицию. Да, вам не показалось – кот считает себя лучше хозяина и именно поэтому укладывается спать на плечах или грудной клетке.
Но не все так плохо. Мурконы часто не любят, когда их долго гладят и трогают. А вот сами залезть на хозяев и поспать на них коты совсем мне против. Иногда животные могут даже не спать, а просто сидеть так с открытыми глазами. Так они "уделяют внимание" людям и заодно немного самоутверждаются.
Оказывается, так четвероногие самоутверждаются / Фото Pikabu
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А вот распространенная теория о том, что кошка укладывается на больное место, чтобы забрать оттуда негативную энергию – никоим образом не доказана научно. Вероятно, животное может ложиться на больной орган из-за повышенной температуры в этом месте – четвероногие любят лежать в теплых точках.
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