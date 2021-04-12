Хозяева пушистиков знают, что время от времени кот приходит ночью и ложится спать на человека. Любимцу все равно что хозяин при этом не может пошевелиться. Некоторые коты еще и любят царапаться, если человек попытается перевернуться.

Когда кошка спит на коленях у своего хозяина, или укладывается отдыхать рядом с ним – так животное демонстрирует свою преданность и любовь. Также кошка, которая лежит рядом, хочет вас контролировать.

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Коты часто любят спать на человеке / Фото Aroundpet

А вот если четвероногий регулярно залезает на вас во время вашего сна, так он демонстрирует свою доминантную позицию. Да, вам не показалось – кот считает себя лучше хозяина и именно поэтому укладывается спать на плечах или грудной клетке.

Чтобы любимцы могли оставаться здоровыми сегодня и завтра, им нужно обеспечить 100 % питательных веществ. Purina® делает продукты, которые нравятся кошкам, одновременно обеспечивая питание, которое способствует их здоровью и благополучию.

Но не все так плохо. Мурконы часто не любят, когда их долго гладят и трогают. А вот сами залезть на хозяев и поспать на них коты совсем мне против. Иногда животные могут даже не спать, а просто сидеть так с открытыми глазами. Так они "уделяют внимание" людям и заодно немного самоутверждаются.



Оказывается, так четвероногие самоутверждаются / Фото Pikabu

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