Господарі пухнастиків знають, що час від часу кіт приходить вночі й лягає спати на людину. Улюбленцю все одно, що хазяїн при цьому не може поворухнутися. Деякі коти ще й полюбляють дряпатися, якщо людина спробує перевернутися.

Коли кішка спить на колінах у свого господаря, або вкладається відпочивати поруч із ним – так тварина демонструє свою відданість та любов. Також кішка, яка лежить поруч, хоче вас контролювати.

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Коти часто полюбляють спати на людині / Фото Aroundpet

А от якщо чотирилапий регулярно залізає на вас під час вашого сну, так він демонструє свою домінантну позицію. Так, вам не здалося – кіт вважає себе кращим за хазяїна і саме тому вмощується спати на його плечі або грудній клітці.

Щоб улюбленці залишатися здоровими сьогодні й завтра, їм потрібно забезпечити 100 % поживних речовин. Purina® робить продукти, які подобаються котам, водночас забезпечуючи харчування, яке сприяє їхньому здоров'ю та благополуччю.

Але не все так погано. Муркони часто не полюбляють, коли їх довго гладять та чіпають. А от самі залізти на господарів і поспати на них коти зовсім мне проти. Іноді тварини можуть навіть не спати, а просто сидіти так з відкритими очима. Так вони "приділяють увагу" людям і заодно трішки самостверджуються.



Виявляється, так чотирилапі самостверджуються / Фото Pikabu

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А от поширена теорія про те, що кішка вкладається на хворе місце, щоб забрати звідти негативну енергію – жодним чином не доведена науково. Ймовірно, тварина може лягати на хворий орган через підвищену температуру в цьому місці – чотирилапі полюбляють лежати у найтепліших точках.