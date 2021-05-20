Малышу повезло, ведь его забрали в приемную семью. В возрасте 12 недель Бенджамин Бенни получил свою первую колясочку. Теперь собака может гулять.

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Счастливая собака делает первые шаги / Фото The Tucker Farm

История жизни Бенни начиналась не слишком счастливо. Заводчик отдал собаку в приют в возрасте 2 недели.

Малыша пришлось выкармливать из бутылочки в течение длительного времени. Через месяц Бенни уже был достаточно сильным, чтобы ехать в новую семью.

Пока приемной мамой щенка стала Бет Уильямс. Как т олько малыш попал к ней, женщина начала заниматься терапией для задних лапок собачки.

Но лечение не помогало. У Бенни значительно деформирован позвоночник, поэтому он не сможет ходить самостоятельно. Тогда приемная мама решила подарить собаке инвалидную коляску для активной и счастливой жизни.

Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ей тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для него сбалансированное питание от Purina® , содержащее все необходимые его организму питательные вещества.

Песика приучают к прогулкам постепенно, чтобы он набрался силы и окреп. Но Бенни обожает свою коляску.

Бенни оставался бы на своих прогулочных колесах целый день, если бы мы позволяли, – рассказывает Бет Уильямс.



Теперь Бенни может гулять / Фото The Tucker Farm

Теперь собака стала самостоятельной и будет искать свой постоянный дом и любящих хозяев.

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