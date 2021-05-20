Малюку пощастило, адже його забрали у прийомну родину. У віці 12 тижнів Бенджамін Бенні отримав свій перший візок. Тепер песик може гуляти.
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Щасливий песик робить перші кроки / Фото The Tucker Farm
Історія життя Бенні починалася не надто щасливо. Заводчик віддав песика до притулку у віці 2 тижні.
Малюка довелося вигодовувати із пляшечки протягом тривалого часу. Через місяць Бенні вже був достатньо сильним, щоб їхати у нову родину.
Поки що прийомною мамою песика стала Бет Вільямс. Щойно малюк потрапив до неї, жінка почала займатися терапією для задніх лапок песика.
Але лікування не допомагало. У Бенні значно деформований хребет, тому він не зуміє ходити самотужки. Тоді прийомна мама вирішила подарувати собаці візок для активного й щасливого життя.
Песика привчають до прогулянок поступово, щоб він набрався сили та зміцнів. Але Бенні обожнює свій візок.
Бенні залишався б на своїх прогулянкових колесах цілий день, якби ми дозволяли, – розповідає Бет Вільямс.
Тепер Бенні може гуляти / Фото The Tucker Farm
Тепер песик став самостійним і шукатиме свій постійний дім та люблячих господарів.
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