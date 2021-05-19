О необычном инциденте сообщило полицейское управление Порт-Муди, что в Британской Колумбии, Канада. В 4 утра полицейские стали свидетелями того, как кошка "расправилась" с койотом.
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Полицейские заметили койота, который что-то искал возле припаркованного автомобиля. Вдруг из-под машины выскочила бездомная кошка и начала прогонять койота. Зверь не на шутку испугался и стал убегать.
Кот – 1, койот – 0, – смеются полицейские.
Видео, опубликованное полицейским управлением, стало вирусным. Его посмотрели уже более 20 000 человек.
Кое-кто начал волноваться, что койот мог заманить кошку в засаду, где ее ждала стая других диких зверей. Однако героиня не пострадала – утром полицейские видели кошку на том же месте.