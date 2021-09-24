Панды плохо размножаются в идеальной среде обитания

Исследователи обнаружили, что недостатки могут способствовать лучшему размножению панд. Эти большие и забавные медведи отказываются спариваться, если в их пространстве все идеально.

Команда из Университета штата Мичиган заявила, что вследствие распространение панд может стать не таким трудным делом. Теперь не нужно будет искать самые-самые идеальные условия.

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"Что слишком – то нездорово"

Исследователи подсчитали условия, при которых размножения панд происходит успешно. Такое условие – 80% площади их обитания являются бамбуковыми лесами. Если же процент "идеальности" среды больше – то видно меньший успех: панды не размножаются.

Исследователи предполагают, что панды просто понимают: нет ни необходимости, ни сил размножаться при таком количестве ресурсов.

Команда, базирующаяся в Университете штата Мичиган, отмечает, что генетическое разнообразие панд наблюдается другой тенденцией: оно несколько снизилось. Это обусловлено тем, что места их проживания стали одинаковыми: их специально подгоняют к стандартам.



На генетическом уровне панды стали менее разнообразными / Фото с Unsplash

Исследование показывает, что хотя для поддержки панд необходимо много мест обитания, менее идеальное из них может принести больше пользы.

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Вывод, что оптимальное количество мест обитания для функционального соединения ниже 100%, дает надежду на уже нарушенные зоны проживания панд и говорит о том, что такие зоны не следует учитывать в планах управления как непригодные,

– пишет команда.

Как панд спасают от вымирания: последние новости

Топовая новость о пандах появилась в июле 2021 года. Тогда власти Китая заявили, что гигантские панды больше не под угрозой исчезновения, однако они все еще считаются уязвимыми. Изменения ввели после того, как количество панд увеличилось.

В зоопарке Боваль во Франции произошло сенсационное пополнение. Самка большой панды родила сразу 2 детенышей.

В Токийском зоопарке впервые за 4 года гигантская панда родила младенца. К тому же они стали первой двойней за всю историю зоопарка.

По-настоящему историческое событие в мире животных состоялось в Сингапуре. В Заповеднике дикой природы родился маленький детеныш панды, что был зачат искусственным путем.

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