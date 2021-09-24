Команда з Університету штату Мічиган заявила, що відтак поширення панд може стати легшою справою. Тепер не потрібно буде шукати най-най-ідеальніших умов.

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"Що занадто – те нездорово"

Дослідники підрахували умови, за яких розмноження панд відбувається найуспішніше. Така умова – 80% площі їхнього проживання є бамбуковими лісами. Якщо ж відсоток "ідеальності" середовища більший – то видно менший успіх: панди не розмножуються.

Дослідники припускають, що панди просто розуміють: немає ані потреби, ані сил розмножуватися за такої великої кількості ресурсів.

Команда, що базується в Університеті штату Мічиган, відзначає, що генетична різноманітність панд спостерігається іншою тенденцією: вона дещо знизилася. Це зумовлено тим, що місця їхнього проживання стали однаковими: їх спеціально підганяють до стандартів.



На генетичному рівні панди стали менш різноманітними / Фото з Unsplash

Дослідження показує, що хоча для підтримки панд необхідно багато середовищ існування, менш ідеальне з них може принести більше користі.

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Висновок, що оптимальна кількість середовищ існування для функціонального з'єднання нижче 100%, дає надію на вже порушені зони проживання панд і говорить про те, що такі зони не слід враховувати в планах управління як непридатні,

– пише команда.

На дозвіллі чи відпочинку можна більше пізнавати світ тварин. Та і про своїх домашніх улюбленців не варто забувати. Із кормом Purina® це легко, адже вся продукція цього бренду створена з додавання корисних речовин, які так потрібні тваринкам.

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