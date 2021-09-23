За словами дослідників, кит, якого назвали Phiomicetus anubis, жив понад 43 мільйони років тому. Кістки істоти знайшли у Фаюмській западині пустелі Єгипту. Ця територія колись була вкрита морем.

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Кит мав довжину тіла приблизно 3 метри, масу – 600 кілограмів, голову, схожу на шакалячу та потужну щелепу, яка надавала йому можливість мати "грабіжний спосіб годування".

Череп став однією з основних причин, чому дослідницька група назвала кита на честь єгипетського бога смерті Анубіса. "Його потужні щелепи були здатні розірвати багато здобичі. Цей кит був богом смерті для більшості тварин, що мешкали на його території", – повідомив автор статті про відкриття Абдулла Гохар.



Палеонтологи зі скам'янілостями кита / Фото Abdullah Gohar​

Цей вид є частиною групи напівводних китів, що називаються протоцетиди. Оскільки вони є амфібіями, це свідчить про унікальний етап еволюції китів, який досі залишається загадкою для науки.

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Гохар також сказав, що це був перший випадок, коли арабська команда виявила, науково описала та назвала скам'янілість кита.

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