Дайверка без жодних інструментів дістає з пащі акул металеві частини від вудок. Із захисту на ній тільки спеціальний комбінезон-кольчуга.
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Перед тим як залізти в пащу акули, Крістіна вміє з нею "поспілкуватися". Через це жінку називають "заклинателькою акул", адже істоти туляться до неї та позитивно реагують на її дії.
Дивіться фото: як Крістіна комунікує з акулами
Коли дайверка звільняє істот від рибальських гачків, вони відпливають від неї. Проте багато акул повертаються, щоб "подякувати" за допомогу обіймами.
Відомо, що за 25 років роботи жінка витягнула з пащі акул понад 300 гачків, які вона досі зберігає.
Гачки, які витягнула Крістіна Зенато / Фото інстаграм
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За словами Крістіни, це нагадування про те, що потрібно берегти океан і всіх створінь, що живуть в ньому. Також це демонструє, як одна людина здатна змінити світ на краще.