Путешествие в более две тысячи километров организовали для того, чтобы сохранить вид. Это одна из попыток ученых увеличить число белых носорогов, находящихся в неволе в Азии.

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Эмма отправилась в Японию ради сохранения вида

Самке белого носорога Эмми – 5 лет. Ее выбрали среди 23 носорогов. Ведь сотрудники зоопарка заметили, что она "мало вступала в драки" и имеет "мягкую характер".

Обратите внимание! Ученые пытаются сохранить вид белых носорогов, ведь ему грозит исчезновение. По информации Всемирного фонда природы (WWF), в настоящее время в дикой природе осталось ориентировочно 18 тисяч особей.

Именно поэтому Эмма отправилась в путешествие из своего родного сафари-парка Leofoo на Тайване. В дороге самка госорога провела ориентировочно 16 часов.

После некоторых задержек, связанных с пандемией, Эмма, южный белый носорог, прибыла в нашего зоопарка вечером 8 июня,

– рассказали в зоопарке Сайтама Тобу.

В родном Эмми тайваньском сафари-парка рассказали, что ее несложно транспортировать, ведь она миниатюрного размера.



Ученые работают над увеличением количества носорогов / Фото AFP

Ученые пытаются увеличить количество белых носорогов

Сотрудники зоопарка в Японии рассказали, что Эмма сразу после путешествия направилась в спальню. Более того, в новом зоопарке ее уже научили команд на японском языке - "иди сюда" и "нет".

Первым соседом и избранником Эммы в Японии стал 10-летний носорог Моран.

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Почему исчезают носороги

Ученые рассказывают, что главная угроза для этих животных - браконьерство. Последние продают рога животных, ведь они содержат кератин. Бытует мнение, что это вещество - афродизиак и средство от рака, однако это наука не доказала.

Кстати, компании, занимающиеся разведением животных в неволе, способствовали увеличению численности белых носорогов на юге. И ситуация на Севере значительно хуже - там осталось всего двое самок. Если ученые не изменят ситуацию, то вид исчезнет.

Важно. Для сохранения здоровья животных важна диета. Подробнее читайте здесь.