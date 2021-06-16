Путешествие в более две тысячи километров организовали для того, чтобы сохранить вид. Это одна из попыток ученых увеличить число белых носорогов, находящихся в неволе в Азии.
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Эмма отправилась в Японию ради сохранения вида
Самке белого носорога Эмми – 5 лет. Ее выбрали среди 23 носорогов. Ведь сотрудники зоопарка заметили, что она "мало вступала в драки" и имеет "мягкую характер".
Именно поэтому Эмма отправилась в путешествие из своего родного сафари-парка Leofoo на Тайване. В дороге самка госорога провела ориентировочно 16 часов.
После некоторых задержек, связанных с пандемией, Эмма, южный белый носорог, прибыла в нашего зоопарка вечером 8 июня,
– рассказали в зоопарке Сайтама Тобу.
В родном Эмми тайваньском сафари-парка рассказали, что ее несложно транспортировать, ведь она миниатюрного размера.
Ученые работают над увеличением количества носорогов / Фото AFP
Ученые пытаются увеличить количество белых носорогов
Сотрудники зоопарка в Японии рассказали, что Эмма сразу после путешествия направилась в спальню. Более того, в новом зоопарке ее уже научили команд на японском языке - "иди сюда" и "нет".
Первым соседом и избранником Эммы в Японии стал 10-летний носорог Моран.
Почему исчезают носороги
Ученые рассказывают, что главная угроза для этих животных - браконьерство. Последние продают рога животных, ведь они содержат кератин. Бытует мнение, что это вещество - афродизиак и средство от рака, однако это наука не доказала.
Кстати, компании, занимающиеся разведением животных в неволе, способствовали увеличению численности белых носорогов на юге. И ситуация на Севере значительно хуже - там осталось всего двое самок. Если ученые не изменят ситуацию, то вид исчезнет.