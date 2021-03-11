Неожиданная командировка для владельцев домашних животных – еще один повод переживать, ведь иногда о любимце некому позаботиться. Оказалось, что о четвероногом могут позаботиться в гостинице для собак.

Позавтракать, поиграть на свежем воздухе, немножко отдохнуть и что-то погрызть – такой вид может иметь идеальный день для собаки, когда ее владелец, например, на работе.

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Создала отель для собак Виктория Горчук, и на это вдохновил ее лохматый друг. Она рассказала, что однажды поняла – если куда-то ехать, то собаку надо где-то оставить, и знакомые в этом не всегда помогут.

Какие удобства для животных есть в отеле

В отеле нет отдельных комнат, собакам принадлежит все пространство, у каждого есть свой лежак и много игрушек. В то же время еда у каждого индивидуальная, ведь приносить ее должны сами владельцы.

Для каждого хвостика мы подписываем еду, все складываем в коробочки. Некоторые владельцы приносят еду сразу в коробочках,

– рассказала Виктория Горчук.



Еду для собак приносят владельцы / Фото 24 канала

Кроме обычных игр, в отеле для лохматых могут устроить и интеллектуальные забавы. В случае необходимости, собаку еще и могут украсить, ведь в отеле работает профессиональный грумер Мэри Дементьева.

Она объяснила, если собака в салоне красоты для животных впервые, то сначала ей дают ознакомится с новыми предметами, чтобы та поняла – бояться нечего.

Условия принятия в отель

Сутки пребывания домашнего любимца в отеле будут стоить 550 гривен. Обязательным условием принятия животного в отель является вакцинация и паспорт владельца, ведь уже был один очень досадный инцидент.

"К нам привели лабрадора девочку, ее владелец уехал в командировку, все было хорошо, потом он попросил еще подержать собаку в отеле 3 дня – и все он пропал со связи, собака провела у нас 3 недели", – рассказала Виктория Горчук.



Сутки пребывания собаки в отеле-550 гривен / Фото 24 канала

По ее словам, мужчине прислали сообщение, что если он не выйдет на связь – животному начнут искать новый дом, в конце концов так и произошло.

Почему собаку не стоит оставлять наедине

Для тех, кто сомневается, сможет ли животное находиться в отеле без хозяина и подружиться с другими собаками, можно воспользоваться бесплатным пробным визитом.

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Виктория сказала, что не все собаки готовы делиться своими игрушками с другими. В то же время она призналась, что самый приятный момент – это когда лохматые во время прогулки с хозяевами, сами находят дорогу к отелю.



Животное может переживать из-за того, что его покидают дома / Фото 24 канала

Кинолог Максим Емиць объяснил, что оставлять собаку наедине дома, действительно не лучший вариант, особенно если утром хозяин не может уделить ей достаточно времени.

Животное наблюдает как владелец уходит, прощаясь. В то же время собака переживает эмоции будто человек ее покидает,

– рассказал Емиц.

Поэтому о своих четвероногих стоит заботиться, ведь им нужны не только теплый лежак или еда, а еще и постоянное внимание владельца.