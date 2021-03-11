Несподіване відрядження для власників домашніх тварин – ще один привід переживати, адже подеколи про улюбленця не має кому попіклуватися. Виявилось, що про чотирилапого можуть подбати у готелі для собак.

Поснідати, погратися на свіжому повітрі, трошки відпочити та щось погризти – такий вигляд може мати ідеальний день для собаки, коли його власник, наприклад, на роботі.

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Створила готель для собак Вікторія Горчук, і на це надихнув її кудлатий друг. Вона розповіла, що одного разу зрозуміла – якщо кудись їхати, то собаку треба десь залишити, і знайомі у цьому не завжди допоможуть.

Які зручності для тварин є у готелі

У готелі немає окремих кімнат, собакам належить увесь простір, у кожного є своя лежанка та багато іграшок. Водночас їжа в кожного індивідуальна, адже приносити її мають самі власники.

Для кожного хвостика ми підписуємо їжу, все складаємо в коробочки. Деякі власники приносять їжу відразу в коробочках,

– розповіла Вікторія Горчук.



Їжу для собак приносять власники / Фото 24 каналу

Окрім звичайних ігор, у готелі для кудлатих можуть влаштувати й інтелектуальні забави. У випадку потреби, собаку ще й можуть причепурити, адже у готелі працює професіональний грумер Мері Дементьєва.

Вона пояснила, якщо собака у салоні краси для тварин вперше, то спочатку їй дають ознайомитись з новими предметами, аби та зрозуміла – боятися нічого.

Умови прийняття в готель

Доба перебування домашнього улюбленця у готелі коштуватиме 550 гривень. Обов'язковою умовою прийняття тварини у готель є вакцинація та паспорт власника, адже вже був один дуже прикрий інцидент.

"До нас привели лабрадора дівчинку, її власник поїхав у відрядження, все було добре, згодом він попросив ще потримати собаку в готелі 3 дні – і все він зник зі зв'язку, собака провела в нас 3 тижні", – розповіла Вікторія Горчук.



Доба перебування собаки у готелі – 550 гривень / Фото 24 каналу

За її словами, чоловікові надіслали повідомлення, що якщо він не вийде на зв'язок – тварині почнуть шукати новий дім, зрештою так і сталося.

Чому собаку не варто залишати на одинці

Для тих, хто сумнівається, чи зможе тварина перебувати в готелі без господаря та потоваришувати з іншими собаками, можна скористатися безкоштовним пробним візитом.

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Не всі собаки готові ділитись своїми іграшками з іншими, сказала Вікторія. Водночас вона зізналася, що найприємніший момент – це коли кудлаті під час прогулянки з господарями, самі знаходять дорогу до готелю.



Тварина може переживати через те, що її покидають одну вдома / Фото 24 каналу

Кінолог Максим Ємиць пояснив, що залишати собаку на одинці вдома, дійсно не кращий варіант, особливо якщо зранку власник не може приділити їй достатньо часу.

Тварина спостерігає як власник йде, прощаючись. Водночас собака переживає емоції ніби людина її залишає,

– розповів Ємиць.

Тож про своїх чотирилапих варто дбати, адже їм потрібна не лише тепла лежанка чи їжа, а ще й постійна увага власника.