В Украине много нестерилизованных животных пребывают на самовигуле. Поэтому каждый год появляются все новые котята и щенки. Малыши рождаются обреченными на страдания и короткую жизнь.
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Проект "Останови холостяка" будет рассказывать о стерилизации в легкой игровой форме.
К сожалению, в Украине царит очень много стереотипов о стерилизации, из-за которых прямо говорить о необходимости этой процедуры – не выход, – отмечает основатель UAnimals Александр Тодорчук.
Зоозащитники хотят рассказать о том, что за несколько лет нестерилизованная собака или кошка могут привести на улицы сотни или даже тысячи малышей.
Проект "Останови холостяка"
Участниками проекта станут стерилизованные животные. Холостяком из "первого выпуска" стал кот Козлик.
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