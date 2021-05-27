В Украине много нестерилизованных животных пребывают на самовигуле. Поэтому каждый год появляются все новые котята и щенки. Малыши рождаются обреченными на страдания и короткую жизнь.

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Проект "Останови холостяка" будет рассказывать о стерилизации в легкой игровой форме.

К сожалению, в Украине царит очень много стереотипов о стерилизации, из-за которых прямо говорить о необходимости этой процедуры – не выход, – отмечает основатель UAnimals Александр Тодорчук.

Зоозащитники хотят рассказать о том, что за несколько лет нестерилизованная собака или кошка могут привести на улицы сотни или даже тысячи малышей.

Полноценный рацион – залог хорошего самочувствия наших четвероногих друзей. Выбирайте сбалансированые корма Purina, чтобы ваш любимец всегда оставался здоровым и счастливым.

Проект "Останови холостяка"

Участниками проекта станут стерилизованные животные. Холостяком из "первого выпуска" стал кот Козлик.

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