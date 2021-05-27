В Україні чимало нестерилізованих тварин перебувають на самовигулі. Через це щороку з'являються усе нові кошенята й цуценята. Малюки народжуються приреченими на страждання й коротке життя.

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Заставка із відео для соціального проєкту / Скриншот

Проєкт "Зупини холостяка" буде розповідати про стерилізацію в легкій ігровій формі.

На жаль, в Україні панує дуже багато стереотипів про стерилізацію, через які прямо говорити про необхідність цієї процедури – не вихід, – зазначає засновник UAnimals Олександр Тодорчук.

Зоозахисники хочуть розповісти про те, що за кілька років нестерилізована собака або кішка можуть привести на вулиці сотні або навіть тисячі малюків.

Повноцінний раціон – запорука гарного самопочуття наших чотирилапих друзів. Обирайте збалансовані корми Purina, щоб ваш улюбленець завжди залишався здоровим та щасливим.

Проєкт "Зупини холостяка"

Учасниками проєкту стануть стерилізовані тварини. Холостяком із "першого випуску" став кіт Козлик.

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UAnimals закликає долучатися до соціального проєкту "Зупини холостяка" та стерилізувати своїх тварин, а також допомагати зі стерилізацією безпритульних котів і собак.