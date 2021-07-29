Малыш родился только несколько часов назад и не сумел бы выжить самостоятельно. В семье, которая взяла себе малыша, было уже слишком много животных. Они имели кота, 2 мопсов, попугая и 2 кроликов. А главное – у них есть дочь Тедди, которая и сыграла решающую роль в судьбе ягненка.

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Девочка и ягненок стали лучшими друзьями / Скриншот

Тедди полюбила животное сразу, как только оно попало в дом. Она кормила малыша из соски и проводила с ним множество времени.



Эти неравнодушные люди действительно полюбили ягненка / Скриншот

Постепенно малыш рос и находил общий язык со всеми животными в доме. Ягненок играл с котом, спал в лежанке собак и ел траву вместе с кроликами.



Малыш подружился с другими животными / Скриншот

Когда животное окончательно подросло, пора было найти ему постоянный дом. Овцу забрали к себе бабушка и дедушка Тедди. Теперь девочка может видеться со своей любимицей, когда захочет.

А овечка наслаждается жизни на ферме и свободой.



Теперь овечка живет на ферме / Скриншот

Животные могут с легкостью рассмешить своими гримасами или выходками. Еще больше удовольствия – наблюдать за собственными домашними любимцами, о которых заботиться легко с Purina®. Сбалансированный корм с питательными веществами не только утолит их голод, но и взбодрит. Поэтому красивые фото и видео вам гарантированы.

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