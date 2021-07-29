Маля народилося тільки кілька годин тому й не зуміло б вижити самостійно. У родині, яка взяла собі малюка, вже було надто багато тварин. Вони мали кота, 2 мопсів, папугу й 2 кроликів. А головне – у них є донька Тедді, яка й зіграла вирішальну роль в долі ягнятка.

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Дівчинка і ягнятко стали кращими друзями / Скриншот

Тедді полюбила тваринку одразу, щойно та потрапила в дім. Вона годувала малюка з соски й проводила з ним безліч часу.



Ці небайдужі люди справді полюбили ягня / Скриншот

Поступово маля росло й знаходило спільну мову з усіма тваринами в домі. Ягня гралося з котом, спало в лежанці песиків та їло траву разом із кроликами.



Маля подружилося з іншими тваринами / Скриншот

Коли тваринка остаточно підросла, настав час знайти їй постійний дім. Вівцю забрали до себе бабуся й дідусь Тедді. Тепер дівчинка може бачитися зі своєю улюбленицею, коли захоче.

А овечка насолоджується життям на фермі та свободою.



Тепер овечка живе на фермі / Скриншот

Тваринки можуть з легкістю розсмішити своїми гримасами чи витівками. Ще більше задоволення – спостерігати за власними домашніми улюбленцями, про яких дбати легко з Purina®. Збалансований корм із поживними речовинами не тільки втамує їхній голод, але й збадьорить. Відтак гарні фото і відео вам гарантовані.

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