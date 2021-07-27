Мати дівчинки і господарка Суші постійно знімала на відео нерозлучну пару. Згодом вона вирішила розповісти неймовірну історію їхньої дружби усім та завела їм тікток.

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Кошеня не розлучається із дитиною

Коли хазяйка підібрала Суші кошеням, він був дуже тихим і сором'язливим. Згодом він акліматизувався вдома і почувався у безпеці. Його найкращою подружкою стала декілька місячна Ксайомара.

Суші ні на мить не відходив від дитини: спав з нею у ліжечку, їв поруч, грався і дуже сумував, коли Ксайомару виводили гуляти. Дівчинка ж у свою чергу поруч із кошеням завжди сумирно спить, любить тримати його за лапку чи гладити шовковисту шерсть.

Ксайомара і її друг Суші / Скриншоти з відео

Єдиний раз, коли Суші не було поруч із Ксайомарою – це коли у неї сталася сильна діарея. Суші не зміг витерпіти "аромату".

Мати дитинки Менді одразу зрозуміла: це нерозлийвода. Вона не сумнівається, що з кошеням Ксайомарі добре і безпечно.

Дружба кошеня Суші і немовляти: дивіться відео