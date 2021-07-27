Мать девочки и хозяйка Суши постоянно снимала на видео неразлучную пару. Впоследствии она решила рассказать невероятную историю их дружбы всем и завела им тикток .

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Котенок не расстается с ребенком

Когда хозяйка подобрала Суши котенком, он был очень тихим и застенчивым. Впоследствии он акклиматизировался дома и чувствовал себя в безопасности. Его лучшей подружкой стала несколько месячная Ксайомара.

Суши ни на минуту не отходил от ребенка: спал с ней в кроватке, ел рядом, играл и очень горевал, когда Ксайомару выводили гулять. Девочка же в свою очередь рядом с котенком всегда смирно спит, любит держать его за лапку или гладить шелковистую шерсть.

Ксайомара и ее друг Суши / Скриншоты из видео

Единственный раз, когда Суши не было рядом с Ксайомарой – это когда у нее произошла сильная диарея. Суши не смог вытерпеть "аромата".

Мать ребенка Мэнди сразу поняла: это не разлей вода. Она не сомневается, что с котенком Ксайомаре хорошо и безопасно.

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