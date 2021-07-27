Котенок чувствовал себя очень одиноким, поэтому решили взять свою жизнь в собственные лапки. Этот малыш начал "липнуть" ко всем животным, которые были в доме.

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Малыш Анджей / Фото instagram.com/tymczasemumagdy

Малыша назвали Анджей. Когда он оказался в приемном доме, местные жители не знали, сколько радости принесет им новый член семьи.

Когда я принесла его домой, он стеснялся и преимущественно спал или обнимался, но потом, взрослея, раскрылся как храбрый и игривый котенок, – рассказывает Магдалена.



Котенок находит общий язык со всеми / Фото instagram.com/tymczasemumagdy

Первой с маленьким Анджеем познакомилась кошка Маланка. Она стала как бы приемной мамой для малыша: уже в начале знакомства облизала котенка и они оба уснули.

Дружит с собаками

Вскоре после Анджея в дом попал еще один найденыш – щенок Дрес. Котик мгновенно начал знакомиться с новым животным, но щенок немного застеснялся. Впрочем, Анджей не сдавался и больше всего хотел покорить нового друга.

Дрес попал к нам из приюта и сначала был напуган Анджеем, хоть он и больше котенка, – рассказывает Магдалена.



Анджей и щенок / Фото instagram.com/tymczasemumagdy

Котик начал ходить за щенком, не оставляя его ни на минуту. В конце концов, собака поняла, что с Анджеем можно подружиться.

Нашей задачей является помогать домашним животным жить дольше, счастливее и более здоровой жизнью благодаря правильному питанию и уходу. Специалисты Purina® понимают и разделяют сильное чувство любви и уважения, которые испытывают владельцы домашних любимцев. Выбрать лучшую пищу для своих любимцев можно здесь .

А когда в доме появился еще один щенок, восторгу Анджея не было конца. Этот малельний котик обожает всех новых соседей и готов играть с ними целый день.

Посмотрите фото Анджея и его друзей / Фото instagram.com/tymczasemumagdy

Время идет быстро, Анджей начал становиться взрослым котиком и настала пора искать ему постоянный дом. Семья для животного зашлась быстро и ему пришлось распрощаться со своими друзьями.

Но в новой семье есть и новые товарищи. И кот так же ходит хвостиком за всеми членами семьи – не оставляет свою старую милую привычку.

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