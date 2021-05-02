Из-за большой и необъятной любви хозяев некоторые котики начинают быть маленькими (или большими) наглецами. Посмотрите на этих пушистиков – в их поведении вы сможете узнать и своих любимцев.
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Этот кот делает вид, что не был на столе / Фото popularnoe.net
#2
Вино из котика, 30 лет выдержки / Фото popularnoe.net
#3
Ваш натяжной потолок мне не нравился / Фото popularnoe.net
#4
Очень милый цветочек / Фото popularnoe.net
#5
А что, этот пакет висел здесь не для меня? / Фото popularnoe.net
#6
Домашние чудовища / Фото popularnoe.net
#7
Поеду за кормом / Фото popularnoe.net
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Удобный способ пить воду / Фото popularnoe.net
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Сидеть здесь максимально комфортно / Фото popularnoe.net
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Ловить мышей? Нет, не слышал / Фото popularnoe.net