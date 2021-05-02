Из-за большой и необъятной любви хозяев некоторые котики начинают быть маленькими (или большими) наглецами. Посмотрите на этих пушистиков – в их поведении вы сможете узнать и своих любимцев.

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Этот кот делает вид, что не был на столе / Фото popularnoe.net

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Вино из котика, 30 лет выдержки / Фото popularnoe.net

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Ваш натяжной потолок мне не нравился / Фото popularnoe.net

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Очень милый цветочек / Фото popularnoe.net

Чтобы ваш котик мурлыкал от удовольствия, выбирайте для него вкусные и питательные корма Purina®, разработанные по самым высоким стандартам качества и безопасности.

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А что, этот пакет висел здесь не для меня? / Фото popularnoe.net

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Домашние чудовища / Фото popularnoe.net

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Поеду за кормом / Фото popularnoe.net

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Удобный способ пить воду / Фото popularnoe.net

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Сидеть здесь максимально комфортно / Фото popularnoe.net

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