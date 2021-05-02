Из-за большой и необъятной любви хозяев некоторые котики начинают быть маленькими (или большими) наглецами. Посмотрите на этих пушистиков – в их поведении вы сможете узнать и своих любимцев.

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#1

Этот кот делает вид, что не был на столе
Этот кот делает вид, что не был на столе / Фото popularnoe.net

#2

Вино из котика, 30 лет выдержки
Вино из котика, 30 лет выдержки / Фото popularnoe.net

#3

Ваш натяжной потолок мне не нравился
Ваш натяжной потолок мне не нравился / Фото popularnoe.net

#4

Очень милый цветочек
Очень милый цветочек / Фото popularnoe.net

#5

А что, этот пакет висел здесь не для меня?
А что, этот пакет висел здесь не для меня? / Фото popularnoe.net

#6

Домашние чудовища
Домашние чудовища / Фото popularnoe.net

#7

Поеду за кормом
Поеду за кормом / Фото popularnoe.net

#8

Удобный способ пить воду
Удобный способ пить воду / Фото popularnoe.net

#9

Сидеть здесь максимально комфортно
Сидеть здесь максимально комфортно / Фото popularnoe.net

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#10

Ловить мышей? Нет, не слышал
Ловить мышей? Нет, не слышал / Фото popularnoe.net

 