В приюте проживает около 150 животных. Среди них: тюлени, свиньи, собаки и немало птиц. Здесь есть даже 2 леопарда, которые всю жизнь снимались в рекламе телевизоров.

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В пансионате животных не только кормят, но и развлекают. Они учатся новым трюкам – все, чтобы звери не загрустили.



Свинку обучают трюкам / Скриншот / ТСН

Люди, которые ухаживают за животными, рассказывают, что обитатели приюта так привыкли к сцене, что не смогут жить без нее. Из-за скуки они могут заболеть и даже умереть – именно поэтому "звездам" уделяют немало внимания.

Нашей задачей является помогать домашним животным жить дольше, счастливее и более здоровой жизнью благодаря правильному питанию и уходу. Специалисты Purina® понимают и разделяют сильное чувство любви и уважения, которые испытывают владельцы домашних любимцев. Выбрать лучшую пищу для своих любимцев можно здесь .



Леопарды в пансионате для животных-звезд / Скриншот / ТСН

Приют основала дрессировщица с 20-летним стажем. Она мечтает о том, чтобы ни одно животное не оказалась на улице и воплощает эту мечту в реальность.

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