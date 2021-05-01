В приюте проживает около 150 животных. Среди них: тюлени, свиньи, собаки и немало птиц. Здесь есть даже 2 леопарда, которые всю жизнь снимались в рекламе телевизоров.
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В пансионате животных не только кормят, но и развлекают. Они учатся новым трюкам – все, чтобы звери не загрустили.
Свинку обучают трюкам / Скриншот / ТСН
Люди, которые ухаживают за животными, рассказывают, что обитатели приюта так привыкли к сцене, что не смогут жить без нее. Из-за скуки они могут заболеть и даже умереть – именно поэтому "звездам" уделяют немало внимания.
Леопарды в пансионате для животных-звезд / Скриншот / ТСН
Приют основала дрессировщица с 20-летним стажем. Она мечтает о том, чтобы ни одно животное не оказалась на улице и воплощает эту мечту в реальность.
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