Ученые обнаружили, что крупные пушистые крысы, которые были вдвое больше белок, жили на планете тысячи лет назад. И, возможно, люди сыграли определенную роль в их вымирании.

Окаменелые останки этого гигантского вида облачных крыс были выкопаны в пещерах Кальяо на Филиппинах. По мнению экспертов, они были очень милыми созданиями с большим пушистым хвостом. Питались крысы растениями, а их пищеварительная система позволяла им, как коровам, ферментировать пищу.

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Современные грызуны, известные как облачные бегуны, – это ночные коренные крысы на Филиппинах. Они живут на верхушках деревьев горных лесов и выполняют экологическую роль в своей среде обитания.

Об окаменелостях

Окаменелые останки гигантских облачных крыс нашли в пещерах, которые когда-то были домом homo luzonensis – древнего человеческого вида, который жил почти 70 000 лет назад.

– древнего человеческого вида, который жил Некоторые окаменелости обнаружили в том самом слое, в котором были найдены останки homo luzonensis.

По мнению исследователей, это свидетельствует о том, что они жили примерно в тот же период, что и древние люди.

Другим найденным останкам было примерно 2000 лет . Именно в этот период гигантские крысы исчезли.

. Именно в этот период гигантские крысы исчезли. Это означает, говорят эксперты, что древние грызуны были устойчивыми по крайней мере 60 000 лет.

Наши записи показывают, что эти гигантские грызуны смогли пережить глубокие климатические изменения от ледникового периода до современных влажных тропиков, которые влияли на землю в течение десятков тысячелетий,

– сказал профессор Филипп Пайпер из Австралийского национального университета.

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Обнаружены окаменелые останки гигантских крыс / Фото Sky News

Что могло вызвать вымирание

Исследователи задаются вопросом, что могло вызвать их окончательное исчезновение? Одно из возможных объяснений внезапного исчезновения гигантских грызунов может быть связано с человеком, считают они. Ведь резкое исчезновение облачных крыс совпадает с открытием керамики и каменных орудий неолита.

Их резкое исчезновение буквально несколько тысяч лет назад заставляет нас задаться вопросом, были ли они достаточно большими, чтобы их можно было поймать и съесть,

– говорит руководитель отдела млекопитающих в полевом музее Чикаго Лоуренс Хини.

Другая возможная причина вымирания – завоз на Филиппины собак, домашних свиней и, вероятно, обезьян.

Однако, пока ученые не берутся называть точной причины исчезновения гигантских крыс. Однако, вероятно, человек сыграл в этом определенную роль.



Пещеры Кальяо на Филиппинах, где были обнаружены окаменелости / Фото Sky News