В притулку мешкає майже 150 тварин. Серед них: тюлені, свині, собаки й чимало птахів. Тут є навіть 2 леопарди, які все життя знімалися в рекламі телевізорів.

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В пансіонаті тварин не тільки годують, а й розважають. Вони навчаються нових трюків – усе, щоб не засумували.



Свинку навчають трюків / Скриншот / ТСН

Доглядальники розповідають, що мешканці притулку так звикли до сцени, що незможуть жити без неї. Через нудьгу вони можуть захворіти й навіть померти – саме тому "зіркам" приділяють чимало уваги.

Нашим завдання є допомагати домашнім тваринам жити довше, щасливіше і здоровішим життям завдяки правильному харчуванню та догляду. Фахівці Purina® розуміють і поділяють сильне почуття любові та поваги, які відчувають власники домашніх улюбленців. Обрати найкращу їжу для своїх улюбленців можна тут.



Леопарди у пансіонаті для тварин-зірок / Скриншот / ТСН

Притулок заснувала дресирувальниця з 20-річним стажем. Вона мріє про те, щоб жодна тварина не опинилася на вулиці та втілює цю мрію в реальність.

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