Через велику й неосяжну любов господарів деякі котики починають бути маленькими (або великими) нахабами. Подивіться на цих пухнастиків – у їхній поведінці ви зможете впізнати й своїх улюбленців.

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#1

​Цей кіт удає, що не був на столі
Цей кіт удає, що не був на столі / Фото popularnoe.net

#2

​Вино з котика, 30 років витримки
Вино з котика, 30 років витримки / Фото popularnoe.net

#3

​Ваша натяжна стеля мені не подобалася
Ваша натяжна стеля мені не подобалася / Фото popularnoe.net

#4

​Дуже мила квіточка
Дуже мила квіточка / Фото popularnoe.net

#5

​А що, цей пакет висів тут не для мене?
А що, цей пакет висів тут не для мене? / Фото popularnoe.net

#6

Домашні чудовиська
Домашні чудовиська / Фото popularnoe.net

#7

​Поїду за кормом
Поїду за кормом / Фото popularnoe.net

#8

​Зручний спосіб пити воду
Зручний спосіб пити воду / Фото popularnoe.net

#9

​Сидіти тут максимально комфортно
Сидіти тут максимально комфортно / Фото popularnoe.net

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#10

Ловити мишей? Ні, не чув
Ловити мишей? Ні, не чув / Фото popularnoe.net

 