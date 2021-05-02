Через велику й неосяжну любов господарів деякі котики починають бути маленькими (або великими) нахабами. Подивіться на цих пухнастиків – у їхній поведінці ви зможете впізнати й своїх улюбленців.
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#1
Цей кіт удає, що не був на столі / Фото popularnoe.net
#2
Вино з котика, 30 років витримки / Фото popularnoe.net
#3
Ваша натяжна стеля мені не подобалася / Фото popularnoe.net
#4
Дуже мила квіточка / Фото popularnoe.net
#5
А що, цей пакет висів тут не для мене? / Фото popularnoe.net
#6
Домашні чудовиська / Фото popularnoe.net
#7
Поїду за кормом / Фото popularnoe.net
#8
Зручний спосіб пити воду / Фото popularnoe.net
#9
Сидіти тут максимально комфортно / Фото popularnoe.net
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#10
Ловити мишей? Ні, не чув / Фото popularnoe.net