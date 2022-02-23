Известно, что обезьянку увидели в Китае. Она придумала метод, который помог ей не намочить мех. Обезьяна переплыла пруд, сделав для этого плот из бамбука.

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Зрители были поражены, какое решение смогло придумать животное. Видео с ее поступком опубликовали в ютуб.

Смотрите видео: как обезьянка смогла переплыть на плоту

Что известно об обезьянах

Обезьяны – животные из отряда приматов. В мире насчитывается более 400 видов приматов. Они бывают разного роста: от гигантов, достигающих двух метров, до крошек с ростом не более 15 сантиметров.

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Это теплолюбивые животные и проживают они главным образом в странах с жарким климатом: в Африке, Азии и Южной Америке, но есть и исключения.

Обезьяны живут парами, а также маленькими или большими группами, называемыми стаями. В стае есть только один вождь и его авторитет неоспорим. Свое право на лидерство самец зарабатывает в драке.