Кот Степан из Харькова
Этот 13-летний кот покорил сеть своим безразличным и меланхоличным выражением морды. Он напоминает многим людям их самих, уставших после работы или просто грустных.
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Кот Степан стал популярен среди модных брендов / Фото instagram.com/loveyoustepan
На харьковскую звезду обратили внимание настоящие звезды: например, Бритни Спирс, модель Хейли Бибер, актриса Диана Крюгер.
У владелицы кота заказывали рекламу всемирно известные бренды: Valentino, Crocs, Puma, популярные телеканалы Discovery и MTV.
Кот Амбассадор
Кот Амбасадор "служит" в МИДе / Фото Алексей Макеев / Twitter
Этот котик был обнаружен под дверью Министерства иностранных дел Украины в декабре 2017 года. С тех пор пушистик живет там.
Некоторые киевляне хотели забрать котика себе, но в Министерстве дали ему "должность" и решили не расставаться с четырехлапым.
Кошачий мэр Львова
Кот Левчик стал любимцем львовян / Фото instagram.com/lvivcitycat
Кот Левчик – звезда львовской ратуши. Однажды он запрыгнул на балкон мэрии и попал прямо в кабинет городского головы Андрея Садового. Животное решили оставить себе.
Левчик быстро стал любимцем львовян. Кот принимает иностранные делегации, радуется гостинцам и частенько спит в кресле городского главы.
Байден – кошачий мэр Днепра
Кот Байден живет в Днепровском горсовете / Скриншот с видео
Этот котик поселился в Днепровском городском совете в 1018 году. То есть он "возглавил" город еще до того, как Джозеф Байден стал президентом США.
Байден стал верным помощником и непременным участником всех происходящих в городском совете процессов.
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Апельмон – кот-синоптик
Кот Апельмон и Наталка Диденко / Фото facebook.com/CatApelmon
Этот котик живет у известного синоптика Наталки Диденко. Почти каждый день он появляется на телевидении во время прогноза погоды на телеканале Эспрессо.
Как украинский кот Степан покорил интернет: смотрите видео