Кот Степан из Харькова

Этот 13-летний кот покорил сеть своим безразличным и меланхоличным выражением морды. Он напоминает многим людям их самих, уставших после работы или просто грустных.

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Кот Степан стал популярен среди модных брендов / Фото instagram.com/loveyoustepan

На харьковскую звезду обратили внимание настоящие звезды: например, Бритни Спирс, модель Хейли Бибер, актриса Диана Крюгер.

У владелицы кота заказывали рекламу всемирно известные бренды: Valentino, Crocs, Puma, популярные телеканалы Discovery и MTV.

Кот Амбассадор



Кот Амбасадор "служит" в МИДе / Фото Алексей Макеев / Twitter

Этот котик был обнаружен под дверью Министерства иностранных дел Украины в декабре 2017 года. С тех пор пушистик живет там.

Некоторые киевляне хотели забрать котика себе, но в Министерстве дали ему "должность" и решили не расставаться с четырехлапым.

Кошачий мэр Львова



Кот Левчик стал любимцем львовян / Фото instagram.com/lvivcitycat

Кот Левчик – звезда львовской ратуши. Однажды он запрыгнул на балкон мэрии и попал прямо в кабинет городского головы Андрея Садового. Животное решили оставить себе.

Левчик быстро стал любимцем львовян. Кот принимает иностранные делегации, радуется гостинцам и частенько спит в кресле городского главы.

Байден – кошачий мэр Днепра



Кот Байден живет в Днепровском горсовете / Скриншот с видео

Этот котик поселился в Днепровском городском совете в 1018 году. То есть он "возглавил" город еще до того, как Джозеф Байден стал президентом США.

Байден стал верным помощником и непременным участником всех происходящих в городском совете процессов.

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Апельмон – кот-синоптик



Кот Апельмон и Наталка Диденко / Фото facebook.com/CatApelmon

Этот котик живет у известного синоптика Наталки Диденко. Почти каждый день он появляется на телевидении во время прогноза погоды на телеканале Эспрессо.