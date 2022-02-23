Відомо, що мавпочку побачили у Китаї. Вона вигадала метод, який допоміг їй не намочити хутро. Мавпа переплила став, зробивши для цього пліт з бамбука.

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Глядачі були вражені тому, яке рішення змогла придумати тварина. Відео з її вчинком опублікували в ютуб.

Дивіться відео: як мавпочка змогла перепливти на плоті

Що відомо про мавп

Мавпи – тварини з загону приматів. У світі налічується понад 400 видів приматів. Вони бувають різного зросту: від гігантів, що досягають двох метрів, до крихіток зі зростом не більше 15 сантиметрів.

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Це теплолюбні тварини, і мешкають вони головним чином у країнах із жарким кліматом: в Африці, Азії та Південній Америці, але є і виключення.

Мавпи живуть парами, а також маленькими або великими групами, званими зграями. У зграї є тільки один вождь і його авторитет незаперечний. Своє право на лідерство самець заробляє в бійці.