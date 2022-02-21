Привести четырехлапого к новому парикмахеру для животных – это всегда риск для хозяина. Так в соцсетях можно увидеть много забавных фотографий после неудачной стрижки.

К теме Хозяйка сама подстригла своего пса: фото неожиданного результата эксперимента

"Вместо того, чтобы выкупать и вычесать мою собаку, грумер просто ее побрил".



Фото твиттер

"Кот моего друга явно не поражен своей новой стрижкой".



Фото Reddit

"Грумер позвонил мне и попросил забрать моего кота, потому что он устал пытаться его подстричь".



Фото Reddit

"Я попросил подстричь шерсть на половину…".



Фото Reddit

"Мы не знали, что корги не надо стричь, поэтому попросили грумера слегка укоротить шерсть, а он немного увлекся".



Фото Reddit

"Он передумал стричься ровно в тот момент, когда ему побрили голову. Теперь ходит так".



Фото Reddit

"Вот почему померанских шпицев лучше доверять профессионалам".



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"Кажется, когда я сказал, что хочу, чтобы он был похож на льва – меня неправильно поняли".



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"Забрал пса из салона. Подозреваю, он рад не новой стрижке, а тому, что наконец-то едет домой".



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"Выглядит так, будто запишет общую песню из The Beatles".



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