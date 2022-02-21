Привести чотирилапого до нового перукаря для тварин – це завжди ризик для господаря. Так у соцмережах можна побачити багато кумедних світлин після невдалої стрижки.

До теми Господиня сама підстригла свого пса: фото неочікуваного результату експерименту

"Замість того, щоб викупати та вичесати мого собаку, грумер просто його поголив".



Фото твіттер

"Кіт мого друга явно не вражений своєю новою стрижкою".



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"Грумер зателефонував мені та попросив забрати мого кота, тому що він втомився намагатися його підстригти".



Фото Reddit

"Я попросив підстригти шерсть на половину…".



Фото Reddit

"Ми не знали, що коргі не треба стригти, тому попросили грумера злегка укоротити шерсть, а він трохи захопився".



Фото Reddit

"Він передумав стригтися рівно в той момент, коли йому поголили голову. Тепер ходить так".



Фото Reddit

"Ось чому померанських шпіців краще довіряти професіоналам".



Фото інстаграм

"Здається, коли я сказав, що хочу, щоб він був схожий на лева — мене неправильно зрозуміли".



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"Забрав пса із салону. Підозрюю, він радий не новій стрижці, а тому, що нарешті їде додому".



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"Виглядає так, ніби запише спільну пісню із The Beatles".



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