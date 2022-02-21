Во время пандемии COVID-19 салоны по уходу за животными закрылись. Поэтому у собаки, которую зовут Мано, шерсть отросла и стала падать на глаза.

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Тогда Суазана Соарес взялась за ножницы, однако оказалось, что подстричь четырехлапого – не так-то легко. Мано постоянно крутился и пытался убежать.

Кроме того, человеческие стрижки на собаке смотрятся совсем не так, как нужно. По словам хозяйки, когда она посмотрела на любимца, то рассмеялась.



Стрижка Мано / Фото Susana Soares

В социальных сетях девушка решила поделиться фотографиями с результатом стрижки Мано. Людей также рассмешил внешний вид четырехлапого. Они шутили, что собака похожа на мем.

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Несмотря на это, Мано нравится стрижка, ведь шерсть больше не мешает глазам. Однако Суазана заверила, что сама заниматься собачьей стрижкой больше не будет.

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