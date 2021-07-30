Непривычных червяг смешной формы обнаружили возле Майами: фото

В городке Тамаяма, вблизи международного аэропорта Майами, обнаружили странных существ, которых в народе называют "змеи-пенисы". Эти животные известны как цецилии и являются выходцами из Колумбии и Венесуэлы.

Цецилии могут иметь размеры от нескольких сантиметров до полутора метров в длину. Они очень плохо видят, соответственно отсюда и получили свое название: с латыни "Caeciliidae" – "слепой". В некоторых славянских языках его соответствие – "червяги". Хотя в народе их просто называют "змеями-пенисами".

Обратите внимание Уход за полостью рта любимца: как снизить образование зубного камня и почистить зубы

Как они оказались в Майами: впервые в истории

Такую "змейку-пениса" поймали в пресноводном канале неподалеку международного аэропорта Майами. Впервые такого типа Цецилия выловили на этом же месте возле Тамаяма в 2019 году. До этого на территории Северной Америки живыми их не встречали. Археологи находили разве что окаменелые останки, которым более 170 миллионов лет.



Канал, в котором выловили цецилия / Скриншот с google.maps

Летом 2021 такую червягу снова выловили в том же канале. ДНК сравнили с предыдущей находкой. Есть подтверждение, что это те же цецилии вида Typhlonectes natans.

Таких животных некоторые любители экзотики обычно содержат в аквариумах в помещении. Ученые подозревают, что просто кто-то выбросил своих "нежелательных домашних животных" в канал.

Интересно Гипоаллергенные собаки: 10 оптимальных пород



Цецилии имеют очень плохое зрение / Фото Мэтта Ропера

Комиссия по охране дикой природы Флориды утверждает, что Цецилии безвредны. Этот вид обитает в теплых медленных течениях с большим количеством растительности. Канал, в котором выловили цецилия, напоминает его родную среду обитания. Здесь он полностью мог бы проживать и размножаться.

"Пенисовая змея" имеет пару чувственных щупалец между глазами и ноздрями, которые помогают ей чувствовать пищу, которую она вырывает десятками игольчатых зубов.

Что известно об этой семье животных

В мире еще столько всего, что можно изучать каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты чудесами. И даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно, выпрашивая порцию корма Purina®, который не только вкусный, но и полезный.

Данные на основе Википедии, Wired