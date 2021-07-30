Цецилии могут иметь размеры от нескольких сантиметров до полутора метров в длину. Они очень плохо видят, соответственно отсюда и получили свое название: с латыни "Caeciliidae" – "слепой". В некоторых славянских языках его соответствие – "червяги". Хотя в народе их просто называют "змеями-пенисами".
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Как они оказались в Майами: впервые в истории
Такую "змейку-пениса" поймали в пресноводном канале неподалеку международного аэропорта Майами. Впервые такого типа Цецилия выловили на этом же месте возле Тамаяма в 2019 году. До этого на территории Северной Америки живыми их не встречали. Археологи находили разве что окаменелые останки, которым более 170 миллионов лет.
Канал, в котором выловили цецилия / Скриншот с google.maps
Летом 2021 такую червягу снова выловили в том же канале. ДНК сравнили с предыдущей находкой. Есть подтверждение, что это те же цецилии вида Typhlonectes natans.
Таких животных некоторые любители экзотики обычно содержат в аквариумах в помещении. Ученые подозревают, что просто кто-то выбросил своих "нежелательных домашних животных" в канал.
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Цецилии имеют очень плохое зрение / Фото Мэтта Ропера
Комиссия по охране дикой природы Флориды утверждает, что Цецилии безвредны. Этот вид обитает в теплых медленных течениях с большим количеством растительности. Канал, в котором выловили цецилия, напоминает его родную среду обитания. Здесь он полностью мог бы проживать и размножаться.
"Пенисовая змея" имеет пару чувственных щупалец между глазами и ноздрями, которые помогают ей чувствовать пищу, которую она вырывает десятками игольчатых зубов.
Что известно об этой семье животных
Данные на основе Википедии, Wired
- Цецилии – семья земноводных без конечностей, которые, на первый взгляд, напоминают змей, угрей и даже дождевых червей.
- Их ближайшие родственники – земноводные: лягушки, тритоны и саламандры.
- Как и все земноводные, цецилии имеют примитивные легкие, позволяющие им принимать кислород.
- Они также должны поглощать дополнительный кислород через свою влажную кожу.
- Цецилии живут как на суше, так и на пресной воде. Обычно потребляют червей и термитов, вылавливают маленьких змей, лягушек и ящериц
- Для Украины, как и вообще Европы, червяги не характерны жителями.