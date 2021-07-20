Речь идет о диких кабанах. Ученые из Квинсленда и Кентерберийского университета исследовали их влияние на экологию на 5 континентах.

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Как кабаны вредят окружающей среде

Выполняя жизненно необходимую вещь – поиск пищи. Дело в том, что кабаны роют почвы, чтобы найти пищу. И здесь речь идет не только об изысканных трюфелях, а и вообще обо всей еде.

Доктор Кристофер О'Брайан заявил, что постоянно растущая популяция диких свиней во всем мире может представлять значительную угрозу для климата.

Дикие свиньи так же, как тракторы, пашут поля, переворачивают почву, чтобы найти пищу,

– сказал доктор О'Брайан.



Дикие кабаны наносят значительный вред атмосфере / Фото с Pixabay

Когда почвы нарушаются, углерод выбрасывается в атмосферу. Поскольку почва содержит почти в три раза больше углерода, чем в атмосфере, даже небольшая его доля, выделяемая из почвы, может ускорить изменение климата.

Искореняя углерод, попавший в почву, дикие свиньи ежегодно выбрасывают по всему миру около 4,9 миллиона тонн углекислого газа, что эквивалентно 1,1 миллиона автомобилей .

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Как провели исследования о кабанах

Ученые использовали прогнозные модели популяции в сочетании с передовыми методами картографирования. Модели исследования показали, что дикие свиньи, скорее всего, выкорчевывают площадь от 36 000 до 124 000 квадратных километров в окружающей среде, на котором живут.

Важно! Это огромное количество земель, и это не только влияет на здоровье почвы и выбросы углерода, но это также грозит биоразнообразию и продовольственной безопасности, заявляют ученые.

Затем они смоделировали количество почвенной площади, нарушенной в результате длительного изучения повреждений диких свиней в целом ряде климатических условий, типов растительности и возвышенностей, охватывающих низменные луга до субальпийских лесных массивов.

Как кабаны роют землю и для чего

Данные по КМК

В пятаке у кабана есть специальная косточка, которая позволяет ему пользоваться носом, как лопатой. То есть он может рыть и землю, и снег, и лед, и переворачивать тяжелые бревна.

По запаху они находят себе пищу.

Кабаны всеядные, если они что-то нашли, то обязательно съедят это.

Питаются кабаны различными насекомыми, мелкими грызунами, корнями, желудями, грибами, а также могут питаться падалью.