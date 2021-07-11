Жители Хайфы неоднозначно относились к тому, что дикие кабаны шастают по улицам города в поисках пищи. Следовательно, власть как и обещала, будет пытаться решить проблему кабанчиков их переселением.
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Куда хотят переселить кабанов Хайфы
Мэрия Хайфы и Управления природы и парков решили попробовать переселить кабанов в какой-нибудь заповедник. СМИ сообщали, что новым домом для животных может стать заповедник "Ар Хоршан".
Впрочем, этому совершенно не рады жители города Зихрон-Яакова, который расположен рядом. Они утверждают: кабаны настолько привыкли жить в городе, что просто уйдут из заповедника и обживутся на их улицах.
Кабаны заполонили улицы Хайфы и перестали бояться людей / Фото Дэна Балилти (The New York Times)
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Мэр Зихрон-Яакова Зив Дэша на своем фейсбуке пообещал, что он сделает все от него зависящее, чтобы кабаны Хайфы не приблизились к его городу. Он также обратился к гендиректору Управления природы и парков с требованием отменить эксперимент.
Невозможно решить проблему одного муниципального округа, просто перекинув ее на другие населенные пункты,
– написал он.
Пока власти между собой ссорятся, кабаны продолжают жить просто на улицах города. Вот этот сонный, например, стал звездой интернета.
Почему в Хайфе так много диких кабанов
Источник: The New York Times
- Пандемия здесь ни при чем: кабаны Хайфы поселились в городе задолго до того, как коронавирус распространился. В 2019 году на улицах насчитали 1328 кабанов. В 2015 году их было на 40% меньше.
- Нет единого мнения, почему кабаны поселились в Хайфе в таком большом количестве.
- Некоторые предполагают, что из-за огромного пожара вокруг Хайфы в 2016 году, которая уничтожила естественную среду обитания кабанов.
- Другие утверждают, что на это повлияло решение мэра: он запретил отстрел кабанов.
- В то же время экологи утверждают: проблема значительно проще – много пищевых отходов, которые люди оставляют в общественных местах. Такая пища для кабанов является доступней, чем еда в лесах и оврагах, окружающих Хайфу.