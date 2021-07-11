Жители Хайфы неоднозначно относились к тому, что дикие кабаны шастают по улицам города в поисках пищи. Следовательно, власть как и обещала, будет пытаться решить проблему кабанчиков их переселением.

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Куда хотят переселить кабанов Хайфы

Мэрия Хайфы и Управления природы и парков решили попробовать переселить кабанов в какой-нибудь заповедник. СМИ сообщали, что новым домом для животных может стать заповедник "Ар Хоршан".

Впрочем, этому совершенно не рады жители города Зихрон-Яакова, который расположен рядом. Они утверждают: кабаны настолько привыкли жить в городе, что просто уйдут из заповедника и обживутся на их улицах.



Кабаны заполонили улицы Хайфы и перестали бояться людей / Фото Дэна Балилти (The New York Times)

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Мэр Зихрон-Яакова Зив Дэша на своем фейсбуке пообещал, что он сделает все от него зависящее, чтобы кабаны Хайфы не приблизились к его городу. Он также обратился к гендиректору Управления природы и парков с требованием отменить эксперимент.

Невозможно решить проблему одного муниципального округа, просто перекинув ее на другие населенные пункты,

– написал он.

Пока власти между собой ссорятся, кабаны продолжают жить просто на улицах города. Вот этот сонный, например, стал звездой интернета.

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Почему в Хайфе так много диких кабанов

Источник: The New York Times