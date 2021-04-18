Кабаны стали неотъемлемой частью израильского городка: как с ними уживаются люди
В городе Хайфа, которое насчитывает около 300 тысяч жителей, кабаны на улицах стали обычным делом. Они играют с собаками, плавают в бассейнах, роются в помойках и даже едят из рук людей.
Источник:The New York Times
Пандемия здесь ни при чем
Во многих странах количество животных на улицах увеличилось после того, как началась пандемия, и люди покинули общественные места.
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Но кабаны Хайфы начали селиться в городе задолго до того, как коронавирус распространился. В 2019 году жители насчитали 1328 кабанов, а это почти на 40% больше, чем в 2015 году. Сколько их было в 2020 неясно: городской совет Хайфы отказалась обнародовать данные.
Растущее количество кабанов породило споры. Для некоторых кабаны является угрозой, и они обвиняют власть в их постоянном присутствии. Для других они стали волшебным дополнением и без того живописного города.
Кабаны в центре Хайфы / Фото Дэна Балилти (The New York Times)
Почему кабанов так много
Нет единого мнения, почему кабаны поселились в Хайфе в таком большом количестве. Некоторые предполагают, что огромный пожар в Хайфе и вокруг нее в 2016 году уничтожил естественную среду обитания кабанов, заставив их бежать в город.
Другие утверждают, что на это повлияло решение мэра. В 2019 году он запретил отстрел кабанов.
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Настоящей причиной их присутствия в городе, по словам эколога горсовета Хайфы, является то, что люди оставляют слишком много пищевых отходов в общественных местах. Такая пища для кабанов доступнее, чем еда в лесах и оврагах, окружающих Хайфу.
В поисках пищи кабаны регулярно поглощают траву на газонах людей или хаотично роются по мусорных баках. И хотя многие кабаны стали почти прирученными в поведении вокруг людей, питаясь едой из рук жителей, некоторые все еще агрессивны, особенно когда находятся вместе с детьми. Например, в январе один из кабанов украл у школьницы розовую сумочку.
Отношение к такому распространению кабанов у людей разное: кто-то боится их нападения, а кто-то уже просто не обращает на них внимания, как европейские жители на голубей. Впрочем, пока ясно одно – кабаны вписались в урбанистический пейзаж и представить городок без них – пока невозможно.
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