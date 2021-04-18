В городе Хайфа, которое насчитывает около 300 тысяч жителей, кабаны на улицах стали обычным делом. Они играют с собаками, плавают в бассейнах, роются в помойках и даже едят из рук людей.

Пандемия здесь ни при чем

Во многих странах количество животных на улицах увеличилось после того, как началась пандемия, и люди покинули общественные места.

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Но кабаны Хайфы начали селиться в городе задолго до того, как коронавирус распространился. В 2019 году жители насчитали 1328 кабанов, а это почти на 40% больше, чем в 2015 году. Сколько их было в 2020 неясно: городской совет Хайфы отказалась обнародовать данные.

Растущее количество кабанов породило споры. Для некоторых кабаны является угрозой, и они обвиняют власть в их постоянном присутствии. Для других они стали волшебным дополнением и без того живописного города.

Кабаны в центре Хайфы / Фото Дэна Балилти (The New York Times)