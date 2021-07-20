Йдеться про диких кабанів. Учені з Квінслендського та Кентерберійського університету дослідили їхній вплив на екологію на 5 континентах.
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Як кабани шкодять довкіллю
Виконуючи життєво необхідну річ – пошук їжі. Річ у тім, що кабани риють ґрунти, щоб знайти їжу. І тут йдеться не лише про вишукані трюфелі, а і загалом про усі наїдки.
Доктор Крістофер О'Брайан заявив, що постійно зростаюча популяція диких свиней у всьому світі може становити значну загрозу для клімату.
Дикі свині так само, як трактори, що орють поля, перевертають ґрунт, щоб знайти їжу,
– сказав доктор О'Брайан.
Дикі кабани завдають значної шкоди атмосфері / Фото з Pixabay
Коли ґрунти порушуються, вуглець викидається в атмосферу. Оскільки ґрунт містить майже втричі більше вуглецю, ніж в атмосфері, навіть невелика його частка, що виділяється з ґрунту, може прискорити кліматичні зміни.
Викорінюючи вуглець, що потрапив у ґрунт, дикі свині щорічно викидають по всьому світу близько 4,9 мільйона тонн вуглекислого газу, що еквівалентно 1,1 мільйона автомобілів.
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Як виконали дослідження про кабанів
Вчені використали прогнозні моделі популяції в поєднанні з передовими методами картографування. Моделі дослідження показали, що дикі свині, скоріше за все, викорчовують площу від 36 000 до 124 000 квадратних кілометрів у довкіллі, на якому живуть.
Потім вони змоделювали кількість ґрунтової площі, порушеної в результаті довготривалого вивчення пошкоджень диких свиней у цілому ряді кліматичних умов, типів рослинності та височин, що охоплюють низинні луки до субальпійських лісових масивів.
Як кабани риють землю і для чого
Дані з КМК
- В п'ятаку у кабана є спеціальна кісточка, яка дозволяє йому користуватися носом, як лопатою. Тобто він може рити і землю, і сніг, і лід, і перевертати важкі колоди.
- За запахом вони знаходять собі поживу.
- Кабани всеїдні, якщо вони щось знайшли, то обов'язково з'їдять це.
- Харчуються кабани різними комахами, дрібними гризунами, корінням, жолудями, грибами, а також можуть харчуватися падлом.