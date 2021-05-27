Самку нашли еще в 2019 году. И только сейчас генетическая экспертиза подтвердила, что рептилия принадлежит к виду, который считали вымершим более века назад.
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Одинокую черепаху обнаружили на острове Фердинанда. Ученые взяли образцы биоматериала гигантской рептилии. Они хотели сравнить их с остатками самца вида Chelonoidis phantasticus.
Самку нашли еще в 2019 году / Фото AFP
Этот подвид черепах нашли еще в 1906 году участники экспедиции Калифорнийской академии наук. После этого случая гигантских черепах на острове больше не видели.
Образцы самца хранились в отделе герпетологии. Именно благодаря им ученые из Йельского университета через 115 лет смогли выяснить, что найденная ими самка также относится к виду Chelonoidis phantasticus.
Галапагосские острова являются частью Эквадора. Там радостно отреагировали на находку.
Считали, что этот вид вымер более 100 лет назад!, – написал в Twitter министр экологии Густаво Манрике. – Надежда жива.
Следы свидетельствуют, что на острове могут быть и другие черепахи / Фото AFP
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Сейчас черепаха находится в центре разведения на острове Санта-Крус. А ученые нашли на острове отпечатки и фекалии, которые могут свидетельствовать о том, что там есть и другие черепахи этого вида.