Самицю знайшли ще у 2019 році. І тільки зараз генетична експертиза підтвердила, що рептилія належить до виду, що вважається вимерлим понад століття тому.
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Самотню черепаху виявили на острові Фердинанда. Вчені взяли зразки біоматеріалу гігантської рептилії. Вони хотіли порівняти їх із рештками самця виду Chelonoidis phantasticus.
Самицю знайшли ще у 2019 році / Фото AFP
Цей підвид черепах знайшли ще у 1906 році учасники експедиції Каліфорнійської академії наук. Після цього випадку гігантських черепах на острові більше не бачили.
Зразки самця зберігалися у відділі герпетології. Саме завдяки їм вчені з Єльського університету через 115 років змогли з'ясувати, що знайдена ними самиця також належить до виду Chelonoidis phantasticus.
Галапагоські острови є частиною Еквадору. Там радісно відреагували на знахідку.
Вважали, що цей вид вимер більш як 100 років тому!, – написав у Twitter міністр екології Густаво Манріке. – Надія жива.
Сліди свідчать, що на острові можуть бути й інші черепахи / Фото AFP
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Зараз черепаха перебуває в центрі розведення на острові Санта-Крус. А вчені знайшли на острові відбитки та фекалії, що можуть свідчити про те, що там є й інші черепахи цього виду.