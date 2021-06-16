Домашние животные прекрасно понимают наши слабые места. Поэтому и позволяют себе немного больше, чем мы готовы терпеть.
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Пес тоже любит купаться / Фото Winkgo
Нельзя драть штору / Фото Winkgo
Да, мне удобно / Фото Winkgo
Это была его еда / Фото Winkgo
Этот пес открыл окно во время мытья машины / Фото Winkgo
Мне так удобно, все остальное неважно / Фото Winkgo
Когда нельзя класть морду на стол, но она и не на столе / Фото Winkgo
Спать на диване строго запрещено / Фото Winkgo
На диван не пускали, а о подушках ничего не говорили / Фото Winkgo
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Выкручивается, как может / Фото Winkgo