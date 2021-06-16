Домашние животные прекрасно понимают наши слабые места. Поэтому и позволяют себе немного больше, чем мы готовы терпеть.

Актуально Ингредиенты важны: из чего состоит корм для животных Purina®



Пес тоже любит купаться / Фото Winkgo



Нельзя драть штору / Фото Winkgo

Нашей задачей является помогать домашним животным жить дольше, счастливее и более здоровой жизнью благодаря правильному питанию и уходу. Специалисты Purina® понимают и разделяют сильное чувство любви и уважения, которые испытывают владельцы домашних любимцев. Выбрать лучшую пищу для своих любимцев можно здесь .



Да, мне удобно / Фото Winkgo



Это была его еда / Фото Winkgo



Этот пес открыл окно во время мытья машины / Фото Winkgo



Мне так удобно, все остальное неважно / Фото Winkgo



Когда нельзя класть морду на стол, но она и не на столе / Фото Winkgo



Спать на диване строго запрещено / Фото Winkgo



На диван не пускали, а о подушках ничего не говорили / Фото Winkgo

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