Домашние животные прекрасно понимают наши слабые места. Поэтому и позволяют себе немного больше, чем мы готовы терпеть.

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Пес тоже любит купаться
Пес тоже любит купаться / Фото Winkgo

Нельзя драть штору
Нельзя драть штору / Фото Winkgo

Да, мне удобно
Да, мне удобно / Фото Winkgo

Это была его еда
Это была его еда / Фото Winkgo

Этот пес открыл окно во время мытья машины
Этот пес открыл окно во время мытья машины / Фото Winkgo

Мне так удобно, все остальное не важно
Мне так удобно, все остальное неважно / Фото Winkgo

Когда нельзя класть морду на стол, но она и не на столе
Когда нельзя класть морду на стол, но она и не на столе / Фото Winkgo

Спать на диване строго запрещено
Спать на диване строго запрещено / Фото Winkgo

На диван не пускали, а о подушках ничего не говорили
На диван не пускали, а о подушках ничего не говорили / Фото Winkgo

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Выкручивается, как может
Выкручивается, как может / Фото Winkgo