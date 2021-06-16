Домашні тварини чудово розуміють наші слабкі місця. Тому й дозволяють собі трішечки більше, аніж ми готові терпіти.

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Пес теж любить купатися
Пес теж любить купатися / Фото Winkgo

Не можна дерти штору
Не можна дерти штору / Фото Winkgo

Так, мені зручно
Так, мені зручно / Фото Winkgo

Це була його їжа
Це була його їжа / Фото Winkgo

Цей пес відкрив вікно під час миття машини
Цей пес відкрив вікно під час миття машини / Фото Winkgo

Мені так зручно, усе інше не важливо
Мені так зручно, усе інше не важливо / Фото Winkgo

Коли не можна класти морду на стіл, але вона і не на столі
Коли не можна класти морду на стіл, але вона і не на столі / Фото Winkgo

Спати на дивані суворо заборонено
Спати на дивані суворо заборонено / Фото Winkgo

На диван не пускали, а про подушки нічого не казали
На диван не пускали, а про подушки нічого не казали / Фото Winkgo

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Викручується, як може
Викручується, як може / Фото Winkgo