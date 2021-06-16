Девід та Сара Лі зі штату Вікторія розповіли, що собака надзвичайно працьовита та розумна. Проте його дорого продали також й тому, що ціни на пастуших собак зросли й через закриття кордонів.

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У Австралії собаку продали за десятки тисяч доларів

Господарі продали свого дворічного пса на прізвисько Юлука Гувер на аукціоні за 35,2 тисячі австралійських доларів. Це дорівнює орієнтовно 730 тисячам гривень або 27 068 доларів. Відомо, що купив собаку також пастух.

Власники кажуть, що Гувер незвична собака, адже він "справді розуміє, що відбувається", тільки не говорить.

Він працював би й 8 днів на тиждень, якби йому дозволили,

– розповів колишній власник.

Також у нього чудовий характер та особливий підхід до роботи. Він однаково добре працює як з великою рогатою худобою, так і з вівцями.

Господарі продали Гулівера на аукціоні: дивіться відео

Коли люди та домашні тварини живуть разом, життя стає насиченішим. Для того, щоб улюбленець тішив вас своїм щасливим та здоровим виглядом тривалий час, йому потрібна лише найкраща їжа. Обирайте Purina® та дізнайтеся більше про собак тут.

До речі, тепер це найдорожча собака в Австралії. Його попередник у 2019 році коштував 25 тисяч доларів.

Варто відзначити, що пастуших собак привчають до випасання тварин. Вони зазвичай уважні та розумні, добре охороняють та переганяють тварин. Широко поширені в Австралії, де їх часто використовують на фермах.

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