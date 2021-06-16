Дэвид и Сара Ли из штата Виктория рассказали, что собака очень трудолюбивая и умная. Однако его дорого продали и потому, что цены на пастушьих собак выросли и из-за закрытия границ.

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В Австралии собаку продали за десятки тысяч долларов

Хозяева продали своего двухлетнего пса по кличке Юлук Гувер на аукционе за 35,2 тысячи австралийских долларов. Это равно приблизительно 730 тысячам гривен или 27068 долларов. Известно, что купил собаку тоже пастух.

Владельцы говорят, что Гувер необычная собака, ведь он "действительно понимает, что происходит", только не говорит.

Он работал бы и 8 дней в неделю, если бы ему позволили,

– рассказал бывший владелец.

Также у него замечательный характер и особый подход к работе. Он одинаково хорошо работает как с крупным рогатым скотом, так и с овцами.

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Кстати, теперь это самая дорогая собака в Австралии. Его предшественник в 2019 году стоил 25 000 долларов.

Стоит отметить, что пастушьих собак приучают к выпасу животных. Они обычно внимательны и умны, хорошо охраняют и перегоняют животных. Широко распространены в Австралии, где их часто используют на фермах.