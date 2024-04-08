Рекордное количество пингвинов на Галиндезе свидетельствует о потеплении и уменьшении площади морского льда в Антарктике, из-за чего животные мигрируют и захватывают новые территории. Об этом пишет Национальный антарктический научный центр.

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Возле станции Вернадский насчитали рекордное количество пингвинов

До 2007 года субантарктические пингвины не гнездились возле станции Вернадского. Ученые считают главной причиной изменений позднее оттаивание вод вокруг острова Галиндез. Ранее в этой местности морозы доходили до -20 С⁰ и ниже, и лед мешал пингвинам охотиться.

В этом сезоне (сентябрь-апрель) украинские полярники насчитали рекордное количество субантарктических пингвинов на острове Галиндез, где расположен "Вернадский". Их более 7 тысяч!

– рассказали в Национальном антарктическом центре.

Пингвины возле украинской станции "Вернадский" в Антарктиде / Фото Сергей Глотов и Анна Торгоненко

В этом же сезоне украинские биологи насчитали на острове:

девять колоний теплолюбивых субантарктических пингвинов общим количеством 35 тысяч;

три колонии холодолюбивых пингвинов Адели общим количеством до пяти тысяч;

более 50 особей антарктических пингвинов, которые предпочитают транзитную зону между Субантарктикой и Антарктикой.

Возле станции Вернадский насчитали рекордное количество субантарктических пингвинов / Фото Сергей Глотов

Ученые объясняют, почему важно исследовать динамику изменения в популяциях пингвинов. Говорится, что это – очевидный признак изменения климата в Антарктике. Пингвины активно "удобряют" ледяной континент своим пометом, создавая почву для антарктической растительности. Вслед за пингвинами в сторону Полярного круга продвигаются и хищники: морские леопарды и поморники (скуа).

В центре напомнили, что субантарктические пингвины приплывают на остров Галиндез, где расположена "Вернадского", на брачный сезон в сентябре – октябре. Теперь же они здесь и гнездятся.

На станции Вернадского примерно 500 пингвинов на одного исследователя / Фото Сергей Глотов и Анна Торгоненко

Напомним, ранее украинские полярники с антарктической станции имени Академика Вернадского рассказали о китах, которые живут в Антарктике. Сейчас наши ученые идентифицировали более 1 000 китов. Они не просто наблюдают за этими великанами, но и активно их изучают.

Также впервые в истории украинские полярники на станции "Академик Вернадский" успешно задокументировали встречу с финвалом, когда он заплыл в близлежащие воды. Это второй по величине кит в мире.