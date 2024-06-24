100-летняя загадка раскрыта: на Мадагаскаре впервые обнаружили необычное существо

В научном сообществе уже 100 лет обсуждалось, могут ли наземные пиявки прыгать. Наконец исследователи нашли этому доказательство.

Выяснилось, что вид наземной пиявки Chtonobdella Fallax, обитающей на острове Мадагаскар, способен демонстрировать уникальное поведение. Исследователи заметили, что эти пиявки способны совершать прыжки с видимыми затратами энергии во время этого поведения.

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На Мадагаскаре нашли необычную пиявку

Если раньше были сообщения о том, что пиявки якобы прыгают на людей, считалось, что они просто падают с листьев или веток. Новое исследование доказывает обратное.

Ученые зафиксировали доказательства того, что пиявки вида Chtonobdella Fallax, обитающего на Мадагаскаре, могут прыгать.

Как это происходит: смотрите видео

Пиявка держит свое тело вытянутым во время прыжка, что не похоже на обычные прыжки червей. При этом пиявка совершает изящный прыжок, но с жестким приземлением,

– говорят ученые.

В своем революционном открытии исследователи нашли доказательства, которые ставят под сомнение давние представления о поведении пиявок. Уже 100 лет ученые обсуждали возможность прыжков пиявок, но недавнее исследование предполагает, что в этой дискуссии можно наконец поставить точку.

Ученые говорят, что понимание прыжков пиявок важно для усилий по их сохранению. Это связано с тем, что кровь пиявок собирают чаще для изучения биоразнообразия позвоночных.

В Хмельницкой области заметили растение, которое охотится на насекомых

Росянка круглолистная (Drosera rotundifolia) – удивительное растение, которое растет на болотистых и влажных местах. Ученые НПП "Малое Полесье" поймали в объектив такого маленького "охотника" на насекомых.

Эта красавица известна своими необычными свойствами: ее листья покрыты волосками с капельками липкой жидкости, которые помогают ей захватывать мелких насекомых для получения дополнительных питательных веществ. В Хмельницкой области этот вид является регионально редким.