Выяснилось, что вид наземной пиявки Chtonobdella Fallax, обитающей на острове Мадагаскар, способен демонстрировать уникальное поведение. Исследователи заметили, что эти пиявки способны совершать прыжки с видимыми затратами энергии во время этого поведения.

Читайте также Новый вирус угрожает всему живому на Земле: что-то помогает ему распространяться и мутировать

На Мадагаскаре нашли необычную пиявку

Если раньше были сообщения о том, что пиявки якобы прыгают на людей, считалось, что они просто падают с листьев или веток. Новое исследование доказывает обратное.

Ученые зафиксировали доказательства того, что пиявки вида Chtonobdella Fallax, обитающего на Мадагаскаре, могут прыгать.

Как это происходит: смотрите видео

Пиявка держит свое тело вытянутым во время прыжка, что не похоже на обычные прыжки червей. При этом пиявка совершает изящный прыжок, но с жестким приземлением,

– говорят ученые.

В своем революционном открытии исследователи нашли доказательства, которые ставят под сомнение давние представления о поведении пиявок. Уже 100 лет ученые обсуждали возможность прыжков пиявок, но недавнее исследование предполагает, что в этой дискуссии можно наконец поставить точку.

Ученые говорят, что понимание прыжков пиявок важно для усилий по их сохранению. Это связано с тем, что кровь пиявок собирают чаще для изучения биоразнообразия позвоночных.

В Хмельницкой области заметили растение, которое охотится на насекомых

Росянка круглолистная (Drosera rotundifolia) – удивительное растение, которое растет на болотистых и влажных местах. Ученые НПП "Малое Полесье" поймали в объектив такого маленького "охотника" на насекомых.

Эта красавица известна своими необычными свойствами: ее листья покрыты волосками с капельками липкой жидкости, которые помогают ей захватывать мелких насекомых для получения дополнительных питательных веществ. В Хмельницкой области этот вид является регионально редким.